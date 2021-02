Θεσσαλονίκη

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του νεαρού ράπερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δηλώθηκε και επίσημα η εξαφάνιση του. Το βίντεο που ανέβασε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας συναγερμό.

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 24χρονου μουσικού, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας.

Η εξαφάνισή του δηλώθηκε τις τελευταίες ώρες από τη γιαγιά του στο Τ.Α. Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης και έκτοτε βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας.

Ο νεαρός είχε αναρτήσει βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο στη συνέχεια «κατέβηκε» από τον λογαριασμό του, εκφράζοντας την βούλησή του να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος στο βίντεο, δεχόταν εκβιασμούς με υλικό ακατάλληλου περιεχομένου.