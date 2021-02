Αιτωλοακαρνανία

Πέθανε νεαρός που μαχαιρώθηκε σε κατάστημα

Στην Ανακρίτρια ένας άνδρας που κατηγορείται για τη φονική επίθεση. Το χρονικό της υπόθεσης.

Άγριο έγκλημα συγκλωνίζει τη Ναυπακτία. Ένας 35χρονος άνδρας έπεσε νεκρός από μαχαιριές αγνώστου μέσα στο κατάστημά του.

Ο δράστης τραυμάτισε με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, στην πλάτη και στην ωμοπλάτη τον νεαρό, ενώ ένας άλλος άνδρας, ο οποίος προσπάθησε να αποτρέψει την επίθεση, τραυματίστηκε στο χέρι.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείο του Ρίου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία του πνοή.

Ένας αλλοδαπός συνελήφθη σε περιοχή της Βόνιτσας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ακτίου Βόνιτσας. Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, παράβαση του νόμου για τα όπλα και απλή σωματική βλάβη.

Ο ίδιος μεταφέρθηκε στην Ανακρίτρια Μεσολογγίου το πρωί της Τετάρτης.

Η ανακοίνωση της αστυνομία για το συμβάν:

"Συνελήφθη, άμεσα στη Ναύπακτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα. Ειδικότερα, ο δράστης χθες το απόγευμα, μετέβη σε κατάστημα ημεδαπού άνδρα στη Ναύπακτο και έχοντας ανθρωποκτόνο πρόθεση, λόγω προσωπικών διαφορών, τραυμάτισε με μαχαίρι στο λαιμό και στον ώμο τον παθόντα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και νοσηλεύεται.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργήθηκαν άμεσα έρευνες από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, οι οποίοι ταυτοποίησαν τα πλήρη στοιχεία του άνδρα. Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Δωρίδος εντόπισαν τον δράστη, να κινείται με μοτοσικλέτα στην Εθνική Οδό Λιδωρικίου – Άμφισσας, τον ακινητοποίησαν και τον προσήγαγαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ναυπακτίας, όπου και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογγίου, ενώ το μαχαίρι που χρησιμοποίησε ο δράστης για την τέλεση της αξιόποινης πράξης βρέθηκε από τους αστυνομικούς σε κάδο αδρανών υλικών και κατασχέθηκε".

Πηγή: thebest.gr