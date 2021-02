Αργολίδα

Ναύπλιο: Να κλείσουν τα σχολεία ζητεί ο δήμαρχος

Επιστολή σε Κεραμέως και Χαρδαλιά έστειλε ο δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Κωστούρος, εκφράζοντας την ανησυχία του.

Ο δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Κωστούρος, απέστειλε επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση η οποία επικρατεί στις σχολικές μονάδες της πόλης του.

Στην επιστολή ο κ. Κωστούρος ζητεί την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων για τουλάχιστον μία εβδομάδα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κλιμάκια του ΕΟΔΥ να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους.