Ρεθύμνου

Κορονοϊός – Ανώγεια: συναγερμός μετά από διψήφιο αριθμό κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα άτομα που εντοπίστηκαν θετικά ήταν κυρίως μικρών ηλικιών. Έκλεισε το Γυμνάσιο Ανωγείων. Ανησυχία και για όμορες σχολικές δομές.

Έντονος προβληματισμός και ανησυχία επικρατεί στην περιοχή των Ανωγείων καθώς κατά την διενέργεια Rapid test που έγιναν την Τετάρτη στην περιοχή εντοπίστηκαν 13 άτομα θετικά στον κορονοϊό.

Τα άτομα που εντοπίστηκαν θετικά ήταν κυρίως μικρών ηλικιών από τα Ανώγεια και την ευρύτερη περιοχή και θα μπουν σε καραντίνα ενώ θα ιχνηλατηθούν οι επαφές τους, σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το Γυμνάσιο Ανωγείων αναστέλλει τη λειτουργία του καθώς επτά μαθητές από διάφορες τάξεις του σχολείου, όπου στο σύνολό τους φοιτούν συνολικά 108 παιδιά, βρέθηκαν θετικοί στον ίο στην διάρκεια των τεστ που έγιναν στο χωριό το πρωί. Παράλληλα σε καραντίνα τέθηκαν και 15 εκπαιδευτικοί.

Ένα κρούσμα εντοπίστηκε και στο Λύκειο Ανωγείων, ωστόσο βάσει πρωτοκόλλου εφαρμόζονται όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας και προς το παρόν δεν μπαίνει σε αναστολή λειτουργίας.

Πλέον γίνεται ιχνηλάτηση των επαφών, από την οποία σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου Γιάννης Γαζανός, δεν αποκλείεται να επηρεαστούν κι άλλα σχολεία της περιοχής, όπως το Γυμνάσιο Κράνας και το ΕΠΑΛ Γαράζου, καθώς υπάρχουν επαφές αλλά και κοινοί εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στις δομές.

Στα 13 άτομα που βγήκαν θετικά στον κορωνοϊό θα γίνουν και μοριακά τεστ.

Ο Δήμαρχος Ανωγείων τόνισε πως όσοι δημότες έχουν συμπτώματα ή ήρθαν σε επαφή με κάποιο από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μπορούν να κάνουν rapid test ή μοριακό έλεγχο στο Κέντρο Υγείας Ανωγείων.

«Στα Ανώγεια έχουμε έντονους κοινωνικούς δεσμούς καθώς υπάρχουν μεγάλες οικογένειες που έχουν στενές σχέσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι η οποιαδήποτε ανακοίνωση κρούσματος προκαλεί ανησυχία», τόνισε σχετικά ο κ. Κεφαλογιάννης

Πηγές: cretapost.gr, goodnet.gr