Θεσσαλονίκη

“Φόρτωσε” το σπίτι του με ναρκωτικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ποσότητα ηρωίνης και…ικανοποιητική κάνναβης εντόπισαν οι Αρχές στο σπίτι του άνδρα.

Σχεδόν μισό κιλό ηρωίνη και 11,5 κιλά κάνναβη εντόπισαν αστυνομικοί σε μονοκατοικία στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, όπου συνέλαβαν τον 27χρονο ένοικό του, κατηγορούμενο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Βέροιας είχαν πληροφορίες για τη φερόμενη δράση του και το μεσημέρι της Τετάρτης πραγματοποίησαν έφοδο στο σπίτι, όπου μέσα σε ντουλάπα βρέθηκαν 484 γραμμάρια ηρωίνη, και σε δωμάτια ποσότητα κάνναβης 11 κιλών και 735 γραμμαρίων. Κατασχέθηκε ακόμη μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείς.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης Θεσσαλονίκης.