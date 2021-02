Θεσσαλονίκη

Αρχαιοκάπηλος έψαχνε πελάτες μέσω διαδικτύου (εικόνες)

Με αγγελία μέσω διαδικτύου επιχείρησε να πουλήσει σταυρό του 19ου αιώνα.

Έναν θρησκευτικό σταυρό προσπάθησε να πουλήσει, μέσω διαδικτύου, 67χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ο συλληφθείς είχε αναρτήσει αγγελία στο διαδίκτυο αναζητώντας αγοραστή για τον χάλκινο σταυρό αντί του ποσού των 120 ευρώ. Ύστερα από αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι του 67χρονου, στην Κάτω Τούμπα, ο σταυρός κατασχέθηκε.

Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων γνωμάτευσε ότι ο συγκεκριμένος σταυρός χρονολογείται στη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα και εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο 67χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.