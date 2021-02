Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια αμαύρωσαν τη φοιτητική διαδήλωση (εικόνες)

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε εν όψει της ψήφισης του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν στη διάρκεια της φοιτητικής κινητοποίησης στη Θεσσαλονίκη, εν όψει της ψηφοφορίας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Νεαροί συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση χημικών για να τους απωθήσουν. Ειδικότερα, στην Καμάρα συγκεντρώθηκαν περίπου 2.000 άτομα, πολλοί από τους οποίους πέταξαν μολότοφ, πέτρες και ξύλα εναντίον των δυνάμεων της Αστυνομίας, που είχαν κλείσει την οδό Εγνατία, στο ύψος της ΕΥΑΘ. Η Αστυνομία απάντησε με περιορισμένη χρήση χημικών.

Η διαμαρτυρία των φοιτητών ολοκληρώθηκε νωρίτερα με συγκέντρωση στην πλατεία Δικαστηρίων (άγαλμα Βενιζέλου) και πορεία που κατέληξε στο κέντρο της πόλης.

Οι διαδηλωτές - μέλη φοιτητικών παρατάξεων του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών και του σχήματος των ΕΑΑΚ, του ΠΑΜΕ, σωματείων εκπαιδευτικών και αγωνιστικών ενώσεων - ξεκίνησαν την πορεία από το άγαλμα Βενιζέλου και μέσω των οδών Εγνατίας, Αγίας Σοφίας, Τσιμισκή και Ίωνος Δραγούμη έφτασαν στο διοικητήριο (ΥΜΑΘ) όπου φώναξαν συνθήματα ενάντια στο νομοσχέδιο. Στη συνέχεια μέσω της οδού Αγίου Δημητρίου επέστρεψαν στην πλατεία Δικαστηρίων.

Οι αντιδράσεις τους επικεντρώνονται στις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν την πανεπιστημιακή φύλαξη και ασφάλεια, το πειθαρχικό δίκαιο, το όριο φοίτησης και τον νέο τρόπο υπολογισμού των βάσεων εισαγωγής.