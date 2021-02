Δωδεκανήσα

Καταγγελία: ενήλικας κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικες αδερφές

Το ένα από τα κορίτσια καταγγέλλει ότι η κακοποίηση της ξεκίνησε από την ηλικία των 6 ετών.

Ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου υποβλήθηκαν χθες και προχθές δύο μηνύσεις από δύο αδελφές ηλικίας σήμερα 19 και 24 ετών που ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύματα των αρρωστημένων σεξουαλικών ορέξεων συντοπίτη τους σε δημοτική κοινότητα της ανατολικής πλευράς του νησιού επί 6ετία.

Η πρώτη από ηλικία 9 έως 12 ετών και η δεύτερη από ηλικία 6 έως 12 ετών.

Ο μηνυόμενος, όπως ισχυρίζονται, εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη των γονέων τους, καθώς υπήρξε στενός οικογενειακός τους φίλος, τις έπαιρνε βόλτα με το αυτοκίνητό του, σε αγρόκτημά του, ακόμη και σε μια οικοδομή αλλά και στην οικία του και εκεί ασελγούσε σε βάρος τους.

Η μια από τις κοπέλες, καταγγέλλει ότι ξεκίνησε να την προσεγγίζει από ηλικία 6 ετών με δήθεν παιχνίδι και προχώρησε σταδιακά σε φρικαλέα σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος της.

Φέρεται να δελέαζε τα παιδιά με δώρα, ενώ, όπως κατήγγειλαν, χρησιμοποίησε και τον γιό του σε σεξουαλικές ακρότητες, παρακολουθώντας τους. Αποφάσισαν πλέον με την αδελφή τους, όπως λένε να τον καταγγείλουν, καθώς διαπίστωσαν και οι δύο ότι υπήρξαν θύματά του διότι δεν είχαν εκμυστηρευθεί η μια στην άλλη τα πάθη τους ως σήμερα.

Πηγή: dimokratiki.gr