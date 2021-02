Ηράκλειο

Κορονοϊός: συγκινητικό μήνυμα παιδιού στη γιαγιά του που νοσηλεύεται

Θέλησε με αυτόν τον τρόπο να στηρίξει ένα από τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα, το οποίο δεν επιτρέπεται να επισκεφθεί στο νοσοκομείο.

Με ένα πανό στα χέρια ένας μικρός μαθητής στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας στη γιαγιά του, που νοσηλεύεται με κορονοϊό στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Το παιδί βρέθηκε έξω από το ΠΑΓΝΗ και έστρεψε προς το παράθυρο του δωματίου, που νοσηλεύεται η γιαγιά του, το χαρτόνι που σχεδίασε με το μήνυμα "Γιαγιά γίνε γρήγορα καλά".

Όπως ήταν λογικό, ο μικρός έγινε viral με το μήνυμά του να κάνει το γύρο του διαδικτύου!

Πηγή: cretapost.gr