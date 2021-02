Ηράκλειο

Συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές

Στο νοσοκομείο διακομίστηκε ένας τραυματισμένος κρατούμενος. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το επεισόδιο.

Συμπλοκή κρατουμένων σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στις Φυλακές Νέας Αλικαρνασσού, στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα ελληνικής καταγωγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή σημειώθηκε μεταξύ τεσσάρων κρατουμένων και πιο συγκεκριμένα δύο Αλγερινών, ενός Ιρακινού και ενός Έλληνα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν από τη συμπλοκή μεταξύ των ανδρών, τραυματίστηκε ο άνδρας ελληνικής καταγωγής.

Ο κρατούμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

