Θεσσαλονίκη

Κλεμμένο αυτοκίνητο βρέθηκε στη θάλασσα

Όχημα του οποίου είχε δηλωθεί η κλοπή ανασύρθηκε από τον βυθό.

Όχημα του οποίου είχε δηλωθεί η κλοπή ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης.

Δύτες της 2ης ΕΜΑΚ καταδύθηκαν και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε άνθρωπος στο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, ενημερώθηκε ο ιδιοκτήτης του και το όχημα ανασύρθηκε από ιδιωτικό γερανοφόρο όχημα.