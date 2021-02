Κοζάνη

Βρίκος στον ΑΝΤ1: Ο ιδιοκτήτης των ροτβάιλερ “παρακολουθεί” την μητέρα του παιδιού που κατασπάραξαν

Τι λέει ο συνήγορος της γυναίκας, το πεντάχρονο παιδί της οποίας κατασπαράχθηκε από τα σκυλιά. Αγωγή σε βάρος της, ζητώντας μεγάλο ποσό, κατέθεσε ο άνδρας.

Σε καταγγελία ότι ο ιδιοκτήτης των ροτβάιλερ, που το 2016 κατασπάραξαν ένα μικρό παιδί στην Κοζάνη, παρακολουθεί την μητέρα του παιδιού και την προσωπική της ζωή, έκανε ο συνήγορος της μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Πρωινοί Τύποι".

Όπως ανέφερε ο Ζήσης Βρίκος, τα σκυλιά του εν λόγω άνδρα θανατώθηκαν μετά το τραγικο περιστατικό και εκείνος ζητά αποζημιίωση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ απο την χαροκαμένη μητέρα, ισχυριζόμενος ότι τον συκοφάντησε.

Ο συνήγορος της γυναίκας είπε ωστόσο ότι στις αναφορές του, ο άνδρας παραθέτει μια σειρά στοιχείων που αφορούν την προσωπική ζωή της μετά την απώλεια του παιδιιού της, μεταξύ των οποίων για ταξίδια και προσωπικές της σχέσεις, αποδειξη όιτι παρακολουθεί την μητέρα, εναντίον της οποίας στράφηκε με αγωγή αποζημίωσης.