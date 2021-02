Ρεθύμνου

Τραγωδία! Τον σκότωσε η ελιά που έκοβε

Τραγικό τέλος είχε ένας άνδρας που καταπλακώθηκε ενώ έκανε αγροτικές εργασίες.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή όταν καταπλακώθηκε από κορμό ελιάς.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα σε χωράφι του άτυχου 70χρονου, στην περιοχή Γουλεδιανά Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εκτελούσε αγροτικές εργασίες και συγκεκριμένα έκοβε μια ελιά όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες καταπλακώθηκε από έναν κορμό του δέντρου.

Καθώς οι ώρες περνούσαν και ο άτυχος άνδρας δεν έδινε σημάδια ζωής, τον αναζήτησαν οι συγγενείς του και όταν πήγαν στο χωράφι διαπίστωσαν πως είχε καταπλακωθεί.

Ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν 1 όχημα της Πυροσβεστικής από το Σπήλι και ένα από το Ρέθυμνο με 4 άνδρες, που απεγκλώβισαν τον άτυχο άνδρα και στην συνέχεια το ασθενοφόρο μετέφερε την σορό του στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την ΕΛΑΣ.

Πηγή: neakriti.gr