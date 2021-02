Ιωάννινα

Ιωάννινα: Σκότωσε το μωρό της με χτυπήματα στο κεφάλι

Σοκ από το πόρισμα του ιατροδικαστή. Το λίγων μηνών αγγελούδι μεταφέρθηκε χωρίς αισθήσεις στο νοσοκομείο.

Συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων, μια 26χρονη γυναίκα από την Αιθιοπία γιατί φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου το μόλις 6 μηνών βρέφος της.

Ειδικότερα, τα μεσάνυχτα της 10ης Φεβρουαρίου το βρέφος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Από την νεκροψία νεκροτομή, διαπιστώθηκε πως το αγοράκι είχε κακώσεις που του επέφεραν τον θάνατο. Η μητέρα με το μωρό έμεναν σε διαμέρισμα στην πόλη των Ιωαννίνων, μαζί με μία άλλη Αφρικανή.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στην 26χρονη και παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Η γυναίκα ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Δευτέρα.