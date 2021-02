Κοζάνη

Κοζάνη: Πέθανε ο εφοριακός που είχε χτυπηθεί με τσεκούρι

Ο άτυχος 56χρονος νοσηλευόταν σε νοσοκομειακό ίδρυμα της Θεσσαλονίκης

"Έφυγε", τελικά, από τη ζωή o 56χρονος εφοριακός Πέτρος Ξανθόπουλος, που είχε τραυματιστεί σοβαρά στην επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης

Η πρωτοφανής επίθεση, η οποία είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και τη χώρα, είχε σημειωθεί στις 16 Ιουλίου και ο άτυχος εφοριακός νοσηλευόταν σε νοσοκομειακό ίδρυμα της Θεσσαλονίκης

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος δράστης της επίθεσης έχει κριθεί προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ: Kozanimedia.gr