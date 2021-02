Φθιώτιδα

Εκτροπή αυτοκινήτου λόγω χιονιού - Εγκλωβίστηκε ο οδηγός (εικόνες)

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός δρόμου και να ακινητοποιηθεί στο πρανές.

Ατύχημα με εκτροπή αυτοκινήτου σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ του Σαββάτου στον δρόμο Λουτρών Υπάτης-Υπάτης, λίγο πριν το χάνι του Ζιάκα.

Ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα, χωρίς να τραυματιστεί και απεγκλωβίστηκε από πολίτες, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφθασαν στο σημείο και πυροσβέστες του Π.Κ. Αργυροχωρίου.

Την ώρα εκείνη επικρατούσε ελαφριά χιονόπτωση.

Πηγή: tvstar.gr