Θεσσαλονίκη

“Μήδεια”: Η χιονισμένη Θεσσαλονίκη από ψηλά (εικόνες)

Τα πάντα έχουν ντυθεί στα λευκά, ενώ μικροί και μεγάλοι βρήκαν την ευκαιρία για λίγο παιχνίδι με το χιόνι. Που χρειάζονται αλυσίδες. Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Δευτέρα.

Τσουχτερό κρύο και έντονη χιονόπτωση έφερε μαζί της η Μήδεια στη Θεσσαλονίκη.

Στη Νέα Παραλία τα πάντα έχουν ντυθεί στα λευκά, με τις εικόνες από ψηλά να είναι εντυπωσιακές, ενώ μικροί και μεγάλοι βρήκαν την ευκαιρία για λίγο παιχνίδι με το χιόνι.

οι δρόμοι είναι καθαροί, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χαράλαμπος Στεργιάδης.

Από το μεσημέρι, όπως μας έχουν ενημερώσει, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες η χιονόπτωση θα σταματήσει, αλλά θα επικρατήσει παγετός γι αυτό η σύστασή μας είναι ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή, τόνισε ο κ. Στεργιάδης.

Επί ποδός παρέμειναν όλο το βράδυ τα συνεργεία και ειδικά οχήματα στους δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης για να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς.

Απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες στον Δήμο Ωραιοκάστρου

Με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε δρόμους του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Λόγω των δύσκολων συνθηκών η δημοτική αρχή συνιστά στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να κάνουν χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Κλειστά τα σχολεία την Δευτέρα στον δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη

Λόγω του πολύ μεγάλου συνεχιζόμενου παγετού και των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, για την πρόληψη ατυχημάτων, κλειστά θα παραμείνουν αύριο Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου τα σχολεία σε όλες τις δημοτικές ενότητες του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Πανόραμα, Πυλαία, Χορτιάτης, Ασβεστοχώρι, Εξοχή και Φίλυρο).

Επίσης κλειστοί θα παραμείνουν και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί

Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, σύμφωνα με ανακοίνωση, παραμένει με τις υπηρεσίες του σε 24ωρη επιφυλακή για την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων.

Αναφορικά με τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με τη διεύθυνση του σχολείου τους.