Η “Μήδεια” έφτασε και στην Λήμνο (εικόνες)

Οι δημοτικές αρχές δίνουν μάχη να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο.

Από το βράδυ του Σαββάτου, η «Μήδεια» έφτασε και στη Λήμνο δημιουργώντας μικροπροβλήματα, ιδιαίτερα στα πιο ορεινά σημεία της Λήμνου, αφού η χιονόπτωση φαίνεται πως επηρέασε περισσότερο τα χωριά, Κορνός, Άγιος Δημήτριος, Σαρδές, Δάφνη και Κατάλλακο.

Επαρχείο και Δήμος από τα ξημερώματα δίνουν μάχη να κρατήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο, αυτή τη φορά όμως φαίνεται πως η επίτευξη είναι αρκετά δύσκολη, καθώς η ποσότητα του χιονιού δεν είναι μεγάλη, με αποτέλεσμα γρήγορά να παγώνει.

Όπως μεταφέρει ο Έπαρχος Λήμνου, στον FM100, καλό θα είναι οι οδηγοί να κάνουν χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στις προαναφερόμενες περιοχές. Τις επόμενες ώρες θα γίνει και ρίψη αλατόνερου.

Όπως μας ενημέρωσε ο Δήμαρχος Λήμνου, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγών, τα αυτοκίνητα των οποίων ακινητοποιήθηκαν στην έξοδο του Αγίου Δημητρίου, κοντά στο Τυροκομείο «Μαρκάκη». Στην επιχείρηση συνδράμει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τέλος, συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ χρειάστηκε να επέμβει επίσης στον Άγιο Δημήτριο, προκειμένου να επισκευάσει βλάβη σε μετασχηματιστή ο οποίος βγήκε εκτός λειτουργίας με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή ρεύματος σε ένα μέρος του χωριού.





