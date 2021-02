Λέσβος

“Μήδεια”: Αγωνία στον αέρα πάνω από τη Μυτιλήνη

Η ανακοίνωση του πιλότου λίγο πριν από την προσγείωση.

Δεν κατάφερε να προσγειωθεί λόγω χαμηλής νέφωσης η μεσημεριανή πτήση της Sky Express στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης και επέστρεψε στην Αθήνα. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, λίγο νωρίτερα πραγματοποιήθηκε κανονικά προγραμματισμένη πτήση άλλης εταιρίας.

Οι επιβάτες της πτήσης ενημερώθηκαν από τον πιλότο για την εξέλιξη και παρέμειναν ψύχραιμοι. Το αεροπλάνο έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Στη Λέσβο έπεσαν λίγα χιόνια έπεσαν στα ορεινά χωριά χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ στις περισσότερες περιοχές του νησιού βρέχει και έχει σημειωθεί μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Από τους 18 βαθμούς χθες έχει πέσει στους 5 βαθμούς σήμερα.