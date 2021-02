Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός - Εμβολιαστικό Κέντρο ΔΕΘ: Ξεκινά τη λειτουργία του

Στην πλήρη ανάπτυξή του, σε λίγες εβδομάδες, θα είναι το μεγαλύτερο εμβολιαστικό κέντρο στην Ελλάδα.

Με 24 εμβολιαστικές γραμμές και 48 γιατρούς ξεκινά σήμερα, τη λειτουργία του το εμβολιαστικό κέντρο στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΘ-Helexpo AE στη Θεσσαλονίκη, το οποίο, στην πλήρη ανάπτυξη του, θα είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα.

Το εμβολιαστικό κέντρο κατά της COVID-19, που θα αναπτυχθεί πλήρως τον Μάρτιο, θα λειτουργήσει σταδιακά, ανάλογα με τον εφοδιασμό των εμβολίων.

Σήμερα ενεργοποιούνται οι 24 εμβολιαστικές γραμμές από τα συνολικά 108 σημεία εμβολιασμού, που αναμένεται να φιλοξενήσει.

Σε αυτό θα εμβολιάζονται άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών. Η δυναμικότητά του εκτιμάται πως θα ξεπερνάει τους 430 εμβολιασμούς την ώρα, 6.000 την ημέρα και 157.000 εμβολιασμούς τον μήνα.