Μαγνησία

Βελεστίνο: τελευταίο “αντίο” στη μικρή Θωμαή

Ανείπωτος θρήνος για τη μαθήτρια που πέθανε μετά από αλλεργικό σοκ και εβδομάδες νοσηλείας.

Στις 12:00 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Βελεστίνο φίλοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο στην 8χρονη Θωμαΐς, που έφυγε από τη ζωή μετά από μέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου, στη Θεσσαλονίκη.

Το κορίτσι είχε πάθει ισχυρό αλλεργικό σοκ από γλυκό που έφαγε στο σχολείο του.

Ο Σύλλογος Διδασκότων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βελεστίνου σε αποχαιρετιστήριο μήνυμά του τονίζει:

«Πληροφορηθήκαμε το άγγελμα της άδικης φυγής σου. Με στόματα βουβά αναρωτιόμαστε τι θα μπορούσαμε να πούμε για τον πρόωρο χαμό σου. Τι λόγια άραγε θα μπορούσαν να παρηγορήσουν τους γονείς και τους αγαπημένους σου; Η απώλεια σου γεμίζει θλίψη και πόνο όλους μας. Η τόσο σύντομη πορεία σου στη ζωή θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των συμμαθητών και των δασκάλων σου. Καλό ταξίδι Θωμαΐτσα μας».

Πηγή: thenewspaper.gr