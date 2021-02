Ιωάννινα

“Μήδεια”: Γλυπτά από πάγο στα Ιωάννινα (εικόνες)

Μαγικές εικόνες από την παγωμένη πόλη της Ηπείρου.

Σε «παγοδρόμιο» μετέτρεψαν την παραλίμνια οδό των Ιωαννίνων οι αρνητικές θερμοκρασίες και οι άνεμοι που αδιάκοπα πνέουν στην περιοχή.

Η κίνηση οχημάτων και πεζών διεκόπη από την Τροχαία, λόγω της ολισθηρότητας των δρόμων.

Το «μαγικό» όμως ήταν ότι, λόγω του παγετού δημιουργήθηκαν γλυπτά από πάγο στα δέντρα και ό,τι άλλο υπάρχει στο σημείο.