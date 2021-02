Χανιά

“Μήδεια”: Χιόνια και στα Χανιά

Στα λευκά «ντύθηκαν» και τα ορεινά των Χανίων, όπου υπάρχουν και προβλήματα.

Οι χιονοπτώσεις στα ορεινά οι ισχυροί άνεμοι και οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας που πλήττει την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Από νωρίς το πρωί μηχανήματα της Αντιπεριφέρειας και των δήμων προσπαθούν να καθαρίσουν τα χιόνια και να «κρατήσουν» ανοικτό το οδικό δίκτυο προς Σέμπρωνα, Ομαλό, Σούγια, Παλαιόχωρα, Σφακιά καθώς και σε ορεινά σημεία του Αποκορώνου.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χιόνισε ακόμα και μέσα στην πόλη των Χανίων, χωρίς ωστόσο να δημιουργηθούν προβλήματα.

Από την κακοκαιρία προκλήθηκαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση περιοχών κυρίως της ενδοχώρας της Περιφερειακής Ενότητας με τα συνεργεία να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για αποκατάσταση των προβλημάτων.

Τα περισσότερα προβλήματα αναφέρθηκαν στις περιοχές Τοπόλια, Έλος, Εννιά Χωριά, Ροδοβάνι, Σέμπρωνα, στον Αποκόρωνα και στην περιοχή των Σφακίων.

Και σήμερα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα παραμένουν κλειστές οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση, καθώς και βρεφονηπιακοί σταθμοί των δήμων της Π.Ε.

Για την φροντίδα των αστέγων ο δήμος Χανίων διέθεσε τις αίθουσες τριών Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων.

Φωτογραφία: zarpapnews.gr