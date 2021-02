Δωδεκανήσα

Έρευνα για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης από τον σύντροφο της γιαγιάς της!

Τι υποστηρίζει το κορίτσι για τον εφιάλτη που, όπως καταγγέλλει, βίωνε για χρόνια. “Πυρά” και μέτρα και κατά της γιαγιάς

Ακόμη μια υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης ερευνάται δεόντως από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου, που έχει θέσει σε προτεραιότητα σχετική προκαταρκτική εξέταση από τον Πταισματοδίκη Ρόδου.

Πιο συγκεκριμένα ερευνάται τυχόν τέλεση των αδικημάτων της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας 17χρονης κατ’ εξακολούθηση και της κατάχρησης ανηλίκου από 45χρονο κατ’ εξακολούθηση. Κατηγορούμενη στην υπόθεση φέρεται εξάλλου και η 54χρονη γιαγιά της.

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 όταν αστυνομικοί του ΑΤ Νότιας Ρόδου ενημερώθηκαν από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για καταγγελία κακοποίησης ανηλίκου στην ζώνη ευθύνης του τμήματος και συγκεκριμένα της 17χρονης.

Η ανήλικη κατήγγειλε συγκεκριμένα ότι την κακομεταχειριζόταν η γιαγιά της, που είχε αναλάβει την ανατροφή της και περαιτέρω ότι από ηλικία 14 ετών, ο σύντροφος της γιαγιάς της την κακοποιούσε σεξουαλικώς.

Η ανήλικη που εξετάστηκε αρμοδίως τον Ιανουάριο του 2021 κατέθεσε ότι ο καταγγελλόμενος σύντροφος της γιαγιάς της ασελγούσε σε βάρος της διαρκώς επί τριετία, σε μια περίσταση στην κουζίνα του σπιτιού, ενώ έπλενε τα πιάτα, στο κρεβάτι της, στο μπάνιο κι αλλού.

Υποστήριξε ότι δεν είχε ενημερώσει την γιαγιά της διότι δεν θα την πίστευε και ότι ενημέρωσε μια φίλη της. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι της ασκούσαν ψυχολογική βία.

Σημειώνεται ότι έχει αφαιρεθεί δικαστικώς με διάταξη η επιμέλειά της από την γιαγιά της.

