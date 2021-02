Δράμα

Δράμα: βρέθηκε νεκρός στο καμένο του σπίτι

Τραγωδία με ηλικιωμένο που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Νεκρός στο μπάνιο του βρέθηκε ένας άνδρας, στο σπίτι του στο Δοξάτο Δράμας.

Πυροσβέστες που έσπευσαν στη διώροφη κατοικία, βρήκαν ίχνη φωτιάς, όχι όμως ενεργή εστία και μετά από έρευνα στο χώρο, εντόπισαν τον 86χρονο στο μπάνιο.

Στον τόπο βρέθηκε το ΕΚΑΒ το οποίο διαπίστωσε το θάνατό του. Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 86χρονου, θα διενεργηθεί η απαραίτητη νεκροψία.

Σε δηλώσεις που έκανε στο proinos-typos.gr,ο διοικητής της Πυροσβεστικής Δανιήλ Στούπας, στο σπίτι υπήρχε μία σόμπα πετρελαίου και δίπλα ένα μπιτόνι πετρελαίου το οποίο είχε λιώσει. Σε εκείνο το σημείο υπήρχε εστία πυρκαγιάς, ενώ το σπίτι δεν κάηκε, παρά μόνο ένα σημείο.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας.

Στην επιχείρηση μετείχαν 2 οχήματα με 5 άντρες.