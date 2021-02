Ρεθύμνου

“Μήδεια”: σώοι ο τρεις αγνοούμενοι κτηνοτρόφοι

Οι κτηνοτρόφοι ξεκίνησαν για τις στάνες τους και τα ίχνη τους χάθηκαν.

Εντοπίστηκαν οι τρεις κτηνοτρόφοι από τα Λειβάδια για τους οποίους ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου σήμερα το πρωί.

Οι τρεις άνδρες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο στην περιοχή Αραβάνες Ρεθύμνου.

Οι κτηνοτρόφοι είχαν αποκλειστεί λόγω του χιονιού σε υψόμετρο 1.000 και πλέον μέτρων στα ορεινά της Ελεύθερνας Μυλοποτάμου, στις Αραβανές. Η διαρκής χιονόπτωση και η μηδενική ορατότητα δεν τους επέτρεψε να κινηθούν προς πιο ασφαλείς περιοχές με αποτέλεσμα να παραμείνουν στο σημείο όπου αποκλείστηκαν.

Τελικά, σήμερα το πρωί, που βελτιώθηκαν οι καιρικές συνθήκες, μετακινήθηκαν σε σημείο όπου είχαν σήμα τα κινητά τους και μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με την Πυροσβεστική.