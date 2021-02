Δωδεκανήσα

Μαρτυρία από 14χρονη για σεξουαλική κακοποίηση από τον σύντροφο της μητέρα της

«Φωτιές» ανάβει με όσα καταγγέλλει το κορίτσι ότι βίωνε. Τι λέει η μητέρα της στον ΑΝΤ1.

Ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου κατέθεσε το απόγευμα της Δευτέρας η 14χρονη, που έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από έναν 35χρονο, ο οποίος ήδη έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Ο 35χρονος κατηγορείται για βιασμό, αποπλάνηση και κατάχρηση ανηλίκου, που συμπλήρωσε τα 14 έτη αλλά και ανηλίκου που έχει συμπληρώσει τα 12 αλλά όχι τα 14 έτη.

Η 14χρονη επιβεβαίωσε τα όσα είχε υποστηρίξει και προανακριτικώς εις βάρος του 35χρονου. Περιγράφει τον τρόπο που ασελγούσε εις βάρος της και πως κλιμάκωσε τις σεξουαλικές του επιθέσεις όταν φοιτούσε στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου δηλαδή από πέρσι. Αναφέρθηκε εξάλλου και σε μηνύματα που αντάλλαξαν και που βρέθηκαν στο κινητό της από την μητέρα της, τονίζοντας ότι δεν ισχύει, όπως του έγραψε, ότι τον αγαπά. Διέψευσε εξάλλου τα όσα κατέθεσε ο δράστης, ενώ τόνισε ότι δεν είχε ενημερώσει τους οικείους της ούτε και την αδελφή της γιατί φοβόταν.

Όπως έγραψε και χθες η «δημοκρατική», οι γονείς της υπέβαλαν ενώπιον της κ. Ανακρίτριας δηλώσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας, αναθέτοντας την εκπροσώπησή τους στην δικηγόρο κ. Μαρία Κρικοπούλου. Ο 35χρονος κατέθεσε πως κάποιες φορές η 14χρονη προσπάθησε να βάλει το χέρι του στο στήθος της αλλά εκείνος αμέσως την απέτρεψε εξηγώντας της πως ο ίδιος και η μητέρα της είναι σύντροφοι, ενώ μετά από κάθε απόρριψη ήταν ιδιαίτερα επιθετική απέναντί του.

Απέραντη θλίψη προκαλούν στο μεταξύ τα λόγια της μητέρας μετά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η ανήλικη κόρη της από τον σύντροφό της. Ταλανίζεται όταν σκέφτεται πόσο πολύ το αίσθημα του φόβου είχε κυριεύσει το παιδί της, σε σημείο που δεν μπορούσε να μιλήσει. «Παλεύω με τα ‘’γιατί’’. Γιατί δεν το κατάλαβα πιο νωρίς. Γιατί δεν είδα πιο νωρίς κάτι. Αυτά όλα τα ‘’γιατί’’ με τρώνε σιγά σιγά. Με έκανε και τον εμπιστεύτηκα για τα παιδιά και στο τέλος έπεσα στον γκρεμό», δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1.

Η μητέρα συγκλονισμένη αναφέρει αυτό που την πίκρανε περισσότερο: «Ο φόβος που ένιωσε η κόρη μου που δεν μπορούσε να μιλήσει. Ο φόβος της… Φοβάται και να μιλήσει, φοβάται να πει το οτιδήποτε. Γιατί το έκανε;».

Η ανήλικη στην καταγγελία της ανέφερε: «Τα δύο τελευταία χρόνια από τότε που τελείωσα το δημοτικό αρχικά άρχισε να μου αγγίζει το στήθος πάνω από τα ρούχα. Σταδιακά πέρασε κάτω από τα ρούχα και συνέχισε να με αγγίζει σε όλο μου το σώμα».

Πηγή: dimokratiki.gr