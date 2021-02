Λασιθίου

“Μήδεια”: βυθίστηκε θαλαμηγός μέσα σε μαρίνα

Το 19μετρο σκάφος, ο ιδιοκτήτης του που αναζητείται και ο αγώνας δρόμου για να αποφευχθεί θαλάσσια ρύπανση.

Μισοβουλιαγμένο παραμένει μέσα στη μαρίνα Αγίου Νικολάου το 19μετρο θαλαμηγό σκάφος, «UZURI» το οποίο βυθίστηκε στις 2.10 τα ξημερώματα.

Το σκάφος έχει εγκαταλειφθεί εδώ και δύο χρόνια περίπου από τον Ελβετό ιδιοκτήτη του, τον οποίο αναζητά η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου προκειμένου να πληρώσει συσσωρευμένες, ληξιπρόθεσμες οφειλές από τέλη ελλιμενισμού, πάνω από 10.000 ευρώ.

Είναι σε εξέλιξη η σχετική δικαστική διαδικασία μαζί με 5-6 ανάλογες περιπτώσεις, των οποίων τις συμβάσεις έχει επίσης καταγγείλει η ΔΑΕΑΝ, είπε στην «ΑΝΑΤΟΛΗ» ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΑΝ Μιχάλης Γαρεφαλάκης.

Το σκάφος για πρώτη φορά είχε καταπλεύσει στη μαρίνα τον Αύγουστο του 2015. Η ΔΑΕΑΝ έχει προχωρήσει από τέλη του 2020, σε καταγγελία της σύμβασης του ιδιοκτήτη του σκάφους, προσκαλώντας τον με e-mail που του έστελναν κάθε μήνα, να προσέλθει και να μεριμνήσει τις εκκρεμείς υποθέσεις του και να συντηρήσει το σκάφος του.

Η τελευταία δια ζώσης επαφή με τον ιδιοκτήτη ήταν το 2019, όταν ενδιαφερόμενος του είχε προσφέρει να αγοράσει το σκάφος αντί 9.000 ευρώ, αλλά εκείνος είχε ζητήσει 50.000 και δεν υπήρξε συμφωνία… Από τότε και ύστερα, τα ίχνη του αναζητούνται, είπε ο κ. Γαρεφαλάκης.

Αύριο, θα γίνει η επιχείρηση μερικής ανέλκυσης για να καταστεί εφικτή η απάντληση των νερών μέσα από το σκάφος.

Στη μαρίνα έχουν ληφθεί όλα τα αντιρρυπαντικά μέτρα για την αποτροπή τυχόν ρύπανσης της λεκάνης της μαρίνας.

Πηγή: anatolh.com