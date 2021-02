Μαγνησία

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Σκιάθος

Η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για το νησί των Σποράδων θα έχει διάρκεια 15 ημερών.

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκαν το νησί και ο Δήμος Σκιάθου μετά από σχετικό αίτημα που είχε καταθέσει ο δήμαρχος Θοδωρής Τζούμας προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Πολιτική Προστασία.

Η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για το νησί των Σποράδων θα έχει διάρκεια 15 ημερών και η ισχύς αρχίζει από σήμερα και ολοκληρώνεται την 1η Μαρτίου.

Η Σκιάθος είχε μείνει χωρίς ρεύμα για περισσότερες από 30 ώρες συνολικά, εξαιτίας της πτώσης δένδρων σε γραμμές υψηλής τάσης της ΔΕΗ στο Νότιο Πήλιο που είχαν σαν συνέπεια τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του νησιού και μεγάλες ζημιές στην καθημερινότητα των κατοίκων εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας "Μήδεια".