Θεσσαλονίκη

Ένοπλη ληστεία σε ψιλικατζίδικο

Με μαχαίρια μπούκαραν σε κατάστημα ψιλικών και άδεισαν το ταμείο...

Ληστεία σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε κατάστημα ψιλικών στη Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Δύο άγνωστοι, υπό την απειλή μαχαιριού, αφαίρεσαν από το ταμείο 200 ευρώ. Οι δράστες διέφυγαν και αναζητούνται στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης.