Δωδεκανήσα

Της έκλεψαν το λογαριασμό μέσω phishing

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μηνύματα που έλαβε, τα λάθη που έκανε, τα χρήματα που «πέταξαν» και η περιπέτεια που ακολούθησε.

Θύμα απατεώνων που με την μέθοδο του ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) αφαίρεσαν από τον τραπεζικό λογαριασμό της το χρηματικό ποσό των 12.500 ευρώ και το μετέφεραν σε άλλο λογαριασμό, έπεσε γνωστή επαγγελματίας από τη Ρόδο!

Το θύμα έχει ήδη ενημερώσει δύο τράπεζες και χθες συνοδευόμενη από τον δικηγόρο κ. Μιχάλη Νιοτή, την Εισαγγελέα Υπηρεσίας.

Έχει ήδη υποβάλει μήνυση κατ’ αγνώστων στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση.

Τον τελευταίο καιρό έχουν πληθύνει οι καταγγελίες για επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing) προκειμένου επιτήδειοι να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία. Το «ηλεκτρονικό ψάρεμα» γίνεται κυρίως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαφημίσεων ή από ιστότοπους που έχουν παρόμοια εμφάνιση με ιστότοπους που τα θύματα χρησιμοποιούν ήδη.

Για παράδειγμα, τα θύματα λαμβάνουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μοιάζει να έχει σταλεί από την τράπεζά με τους το οποίο τους ζητείται να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Πληροφορίες που μπορεί να ζητηθούν είναι τα ονόματα χρηστών και οι κωδικοί πρόσβασης, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης, αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, αριθμοί πιστωτικών καρτών, ημερομηνία γέννησης κ.α.

Στην προκείμενη περίπτωση την 16η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12.10 μ. η ελεύθερη επαγγελματίας έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο μήνυμα που έγραφε:

“ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΥΠΟΠΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: win-bankgr.com/help/sgi”.

Δυστυχώς πραγματοποίησε μέσω του κινητού της τηλεφώνου είσοδο στον παραπάνω σύνδεσμο, νομίζοντας ότι επρόκειτο για το e-banking της τράπεζας Πειραιώς και μεταφέρθηκε σε ένα περιβάλλον που ήταν πανομοιότυπο με αυτό της τράπεζάς της, στο οποίο εισήλθε κάνοντας χρήση των κωδικών της και του ονόματος χρήστη, προκειμένου να ελέγξει την υποτιθέμενη παράνομη δραστηριότητα στον λογαριασμό της.

Με την σύνδεση αυτή διαπίστωσε ότι φαίνονταν όλες οι συναλλαγές που είχε πραγματοποιήσει μέσω του internet με αποτέλεσμα να μην υποψιαστεί ότι επρόκειτο για απάτη και ψεύτικο περιβάλλον που έμοιαζε με αυτό της τράπεζάς της.

Διαπίστωσε ότι χωρίς την δική της συναίνεση είχαν μεταφερθεί 12.500 ευρώ την ίδια ημέρα και χωρίς να αναφέρεται η ακριβής ώρα της συναλλαγής.

Τα χρήματά της μεταφέρθηκαν ειδικότερα σε τραπεζικό λογαριασμό άλλης τράπεζας που και συγκεκριμένα σε υποκατάστημα της Τράπεζας στην οδό Σταδίου στην Αττική με δικαιούχο ελληνικής υπηκοότητας. Έσπευσε να ακυρώσει την συναλλαγή και ηλεκτρονικά μέσω του site της τράπεζάς της, που βρισκόταν και τηλεφωνικά με την εξυπηρέτηση πελατών της τράπεζας. Έλαβε μάλιστα στις 12:50 μ.μ. μήνυμα επιβεβαίωσης από την τράπεζα Πειραιώς ότι η ακύρωση της συναλλαγής εκτελέστηκε επιτυχώς.

Αφού έγιναν όλα τα απαραίτητα, όπως της συνέστησε η τράπεζά της (ακύρωση καρτών, αλλαγές κωδικών και user name κλπ) η τράπεζα την ενημέρωσε ότι πλέον δεν υπάρχει άλλη ενέργεια που μπορεί να κάνει και επαφίεται στην τράπεζα όπου μεταφέρθηκαν τα χρήματά της, για να επιστραφούν.

Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο μίλησε μέσω του διευθυντή του τοπικού υποκαταστήματος, με την τράπεζα στην Αθήνα ο οποίος την ενημέρωσε ότι πρέπει να υποβάλει καταγγελία στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και να προσκομίσει το αντίγραφο και στις δύο συναλλασσόμενες τράπεζες.

Επίσης την ενημέρωσαν από την εξυπηρέτηση πελατών της τράπεζας ότι θα επικοινωνήσει με τον πελάτη της μόλις λάβει το αντίγραφο της καταγγελίας αλλά είναι στη διάθεση του πελάτη της αν θα επιστραφούν τα χρήματα ή όχι.

Πηγή: dimokratiki.gr