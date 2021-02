Τρίκαλα

Κρατούμενος επέστρεψε από άδεια “ζωσμένος” με... ναρκωτικά (εικόνες)

Πήγε να περάσει ναρκωτικά στη φυλακή, αλλά τον "μυρίστηκαν" οι σωφρονιστικοί υπάλληλλοι.

Έρευνα πραγματοποιήθηκε απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2020, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους του Καταστήματος Κράτησης Τρικάλων σε κρατούμενο, ο οποίος είχε επιστρέψει από άδεια.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν:

2 συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 162 γραμμαρίων,

134 συσκευασίες κάνναβης, συνολικού βάρους 121,5 γραμμαρίων,

5 κινητά τηλέφωνα με ισάριθμους φορτιστές και 13 κάρτες sim.

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.