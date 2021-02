Θεσσαλονίκη

Έκαψε την αποθήκη του αδελφού του

Μεγάλη καταστροφή στην αποθήκη και χειροπέδες στο δράστη.

Σε εμπρησμό αποδίδουν οι Αρχές τη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε αποθήκη με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., ως δράστης της εμπρηστικής ενέργειας ταυτοποιήθηκε ο 43χρονος αδελφός του ιδιοκτήτη της αποθήκης, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Στην κατοχή του βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών, ενώ κατά τον εντοπισμό του από αστυνομικούς του τμήματος Νεάπολης - Συκεών επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει.

Τα αίτια της ενέργειάς του δεν έχουν γίνει γνωστά. Για την κατάσβεση της φωτιάς υπήρξε κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ενώ στην αποθήκη προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές.