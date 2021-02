Λασιθίου

Ισόβια για τη δολοφονία της Αδαμαντίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση της Δικαιοσύνης και τα δεινά που περνούσε η άτυχη γυναίκα από τον άνδρα της.

Σε ισόβια κάθειρξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό καταδικάστηκε ο σύζυγος της 33χρονης Αδαμαντίας Αντύπα, που την πυροβόλησε θανάσιμα εξ επαφής με την καραμπίνα μέσα στο σπίτι τους.

Η δολοφονία, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, είχε γίνει το Δεκέμβριο του 2019 και η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Νεάπολη, στο Λασίθι της Κρήτης.

Όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, ο δράστης χτυπούσε το θύμα ακόμα και την περίοδο που εκείνη ήταν έγκυος.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς της γυναίκας, που περιγράφοντας τα δεινά που είχε περάσει η κόρη τους από τον δολοφόνο της, ζήτησαν από το Δικαστήριο απόδοση Δικαιοσύνης.

Πηγή: tempo24.news