Δωδεκανήσα

Με αγωγή απαντά ο γυναικολόγος σε καταγγελία για “παρενόχληση” στην διάρκεια εξέτασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν οι περιγραφές της γυναίκας για όσα καταγγέλλει ότι βίωσε. Τι υποστηρίζει ο γυναικολόγος που έχει δεχτεί σωρεία μηνύσεων.

Ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ρόδου με αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία, την τρίτη κατά σειρά, εις βάρος γυναίκας που τον καταμήνυσε, προσέφυγε ο 65χρονος γυναικολόγος μαιευτήρας ιατρός που διώκεται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη προσώπου ανίκανου προς αντίσταση κατ’ εξακολούθηση και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στρέφεται ειδικότερα εις βάρος μιας 25χρονης ημεδαπής, της τρίτης γυναίκας που τον καταμήνυσε, ενώ έχει υποβάλει και μήνυση εις βάρος της, όπως ήδη έγραψε η «δημοκρατική».

Η 25χρονη έχει ισχυριστεί ότι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου του 2015, ένα βράδυ περίπου στις 3 τα ξημερώματα μετέβη στο νοσηλευτικό ίδρυμα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, λόγω κολπικής αιμορραγίας.

Στο τμήμα επειγόντων δεν παρέμεινε διότι της είπαν να πάει την επόμενη ημέρα το πρωί να την δει ο γυναικολόγος που εφημέρευε. Διατείνεται ότι αφού κάθισε στην καρέκλα της εξέτασης ο ιατρός χρησιμοποίησε την ειδική υπερηχογραφική κεφαλή και το ειδικό τζελ και στην αρχή έκανε υπέρηχο στην περιοχή της κοιλιάς και κατόπιν έβαλε τον υπέρηχο στον κόλπο της κινώντας τον γρήγορα.

Μετά ξεκίνησε να βάζει τα δάχτυλά του στον κόλπο της και όπως ισχυρίζεται, τα κινούσε ρυθμικά κάνοντας ξεκάθαρα χωρίς καμία αμφιβολία ερωτική πράξη.

Είδε, όπως περιγράφει, την αντίδρασή της και από τον πόνο και το σοκ πάγωσε, ακινητοποιήθηκε και από τον φόβο της αντανακλαστικά σφίχτηκε το σώμα της. Εκείνος, όπως ισχυρίζεται, της είπε «μην φωνάξεις και σ’ ακούσουν απ’ έξω και μην σφίγγεσαι».

Σηκώθηκε από την καρέκλα και ντύθηκε και όταν γύρισε να δει πού είναι, ήταν στο γραφείο του και όπως ισχυρίζεται τον είδε να έχει το χέρι του στο παντελόνι του.

Ψέλλισε ότι πρέπει να φύγει και όπως διατείνεται εκείνος ήρθε κατά πάνω της την αγκάλιασε, την τράβηξε πάνω του και την παρέσυρε στην καρέκλα, όπου κάθισε με την βία και την έβαλε να ακουμπήσει πάνω στα απόκρυφά του, ενώ της έδωσε ένα φιλί στο λαιμό και ένα χαρτάκι με το κινητό του στο χέρι της.

Ο ιατρός διαψεύδει τους ισχυρισμούς της. Ισχυρίζεται ότι η μοναδική επίσκεψή της στο νοσηλευτικό ίδρυμα πραγματοποιήθηκε την 10η Ιουλίου 2014 και όχι στο χρονικό διάστημα που ανέφερε και αφορούσε ότι στο γυναικολογικό αλλά στο ακτινολογικό τμήμα.

Αναφέρει εξάλλου στην αγωγή που υπέβαλε δια των συνηγόρων του κ.κ. Μανώλη Κουτσούκου και Κώστα Αβδελλή, ότι η ίδια επισκέφθηκε το επόμενο έτος (2016) το γυναικολογικό τμήμα στα εξωτερικά ιατρεία 6 φορές κι αν υπήρξε «θύμα» όχι μόνο θα τον είχε καταγγείλει ευθύς αμέσως αλλά κυρίως όμως δεν θα επισκεπτόταν τον επόμενο χρόνο 6 φορές το γυναικολογικό τμήμα για να εξετασθεί διότι είχε κακοποιηθεί και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. Επισημαίνει ακόμη ότι τον καταμήνυσε μετά από 5 έτη.

Πηγή: dimokratiki.gr