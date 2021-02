Δωδεκανήσα

Σεξουαλική κακοποίηση: ανήλικη καταγγέλλει τον σύντροφο της γιαγιάς της (βίντεο)

Η ανήλικη με τη βοήθεια του "Χαμόγελου του Παιδιού" κατήγγειλε στην αστυνομία ότι από την ηλικία των 14 ετών την κακοποιούσε ο σύντροφος της γιαγιάς της.