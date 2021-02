Καβάλα

Καβάλα: έκρηξη στο Δικαστικό Μέγαρο

Η έκρηξη φαίνεται να προήλθε από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια.

Έκρηξη στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου της Καβάλας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη φαίνεται να προήλθε από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, αποτελούμενο από γκαζάκια.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.





Πηγή: thestival.gr