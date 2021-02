Λακωνία

Ακυβέρνητο πλοίο στο Γύθειο

Στα ανοιχτά του Λακωνικού κόλπου βρίσκεται ακυβέρνητο το πλοίο.

Ακυβέρνητο, λόγω μηχανικής βλάβης, πλέει φορτηγό πλοίο με σημαία Κομόρες, στη θαλάσσια περιοχή 3,5 νσυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Γυθείου στο Λακωνικό κόλπο, με 20 άτομα πλήρωμα.

Το πλοίο που μεταφέρει γύψο και είχε αναχωρήσει από την Τουρκία με προορισμό τη Νιγηρία, δεν έχει αιτηθεί συνδρομή.