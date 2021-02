Κεφάλλονια

Κεφαλονιά: κλέφτες “έγδυσαν” ξενοδοχείο

Από ξαπλώστρες μέχρι μπαλκονόπορτες πήραν από ξενοδοχείο οι συλληφθέντες.

(εικόνα αρχείου)

Με την κατηγορία της κλοπής κατά συναυτουργία, σε βάρος ξενοδοχειακής μονάδας του Ληξουρίου στην Κεφαλονιάς, συνελήφθησαν δυο Έλληνες, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παλικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί σταμάτησαν το Ι.Χ. φορτηγό στο οποίο επέβαιναν οι δράστες και στο πίσω του μέρος εντόπισαν τον εξοπλισμό που είχαν αφαιρέσει από ξενοδοχειακή επιχείρηση περιοχής του Ληξουρίου, μεταξύ αυτών πόρτες αλουμινίου, καρέκλες και ξαπλώστρες.

Σε έρευνες που ακολούθησαν, σε χώρους ιδιοκτησίας του ενός, βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον εξοπλισμός όπως πόρτες αλουμινίου, μπαλκονόπορτες, πίνακες ζωγραφικής κ.α., ο οποίος είχε αφαιρεθεί από την ίδια ξενοδοχειακή μονάδα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Παλικής.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.