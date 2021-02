Αχαΐα

Ληστεία υπό την απειλή μπαλτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα ληστείας έπεσε ένας άνδρας μόλις είχε πληρωθεί.

Με μπαλτάδες επιτέθηκαν τέσσερις άνδρες σε έναν πέμπτο, αναγκάζοντάς τον να τους δώσει 3000 ευρώ, που είχε πάνω του.

Τόσο οι δράστες όσο και το θύμα, ήταν υπήκοοι Μπαγκλαντές.

Το περιστατικό που έλαβε χώρα στη Λάππα Αχαΐας φαίνεται πως ήταν σχεδιασμένο, αφού οι τέσσερις άνδρες γνώριζαν ότι το θύμα είχε μόλις πληρωθεί από την εργασία του.

Οι δράστες αναζητούνται από τους αστυνομικούς Δυτικής Αχαΐας.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, τέσσερις αλλοδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, οι δράστες, ενεργώντας από κοινού, προσέγγισαν ομοεθνή τους, που κινούταν πεζός στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, όπου με την απειλή μαχαιριού και με την χρήση μπαλτά, σφυριού και σιδερολοστού, του άσκησαν σωματική βία και του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των (3.000) ευρώ.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού, διενεργήθηκαν άμεσα αναζητήσεις από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, οι οποίοι εντόπισαν τους δράστες σε πρόχειρα παραπήγματα σε περιοχή της Δυτικής Αχαΐας και τους συνέλαβαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ κοντά στον τόπο του περιστατικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ο μπαλτάς και το σφυρί.

Πηγή: tempo24.news