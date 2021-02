Ηράκλειο

Μαζική δηλητηρίαση σκύλων στην Κρήτη (εικόνες)

Ασυνείδητος τοποθέτησε δηλητηριασμένα δολώματα, με συνέπεια πολλά ζώα να δηλητηριαστούν και τα περισσότερα να καταλήξουν.

Την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021, έλαβε χώρα ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, με μαζική δηλητηρίαση σκύλων (αδέσποτων και δεσποζόμενων), κοντά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου, Π.Ε. Ηρακλείου.

Ασυνείδητος τοποθέτησε δηλητηριασμένα δολώματα, με συνέπεια πάνω από 25 ζώα να δηλητηριαστούν και τα περισσότερα να καταλήξουν.

Μετά το περιστατικό κλήθηκε ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας της Α΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης Δωδεκανήσου, ο οποίος μετέβη με το ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί «Ντάικα» προκειμένου να ερευνήσει την περιοχή για τυχόν δολώματα που δεν είχαν καταναλωθεί ή εντοπιστεί, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος για επιπρόσθετες απώλειες.

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία του Ομοσπονδιακού Θηροφύλακα Γιώργου Μεραμβελιωτάκη, που εδρεύει στο Τυμπάκι, απέδωσε 2 δηλητηριασμένα δολώματα κι έναν ακόμα νεκρό δηλητηριασμένο σκύλο.

Για το περιστατικό κατατέθηκε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Μοιρών.

Πηγή: cretapost.gr