Γρεβενά

Κλείνει οριστικά η Δομή στα Γρεβενά - αποχωρούν οι πρόσφυγες

Όλοι έχουν προμηθευτεί αεροπορικά εισιτήρια για διάφορες περιοχές της Ευρώπης όπου ζουν και δραστηριοποιούνται άλλοι συγγενείς τους.

Εξακόσιοι πενήντα πρόσφυγες και μετανάστες αποχωρούν από τα ξενοδοχεία του ορεινού όγκου των Γρεβενών και όπως ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο επικεφαλής της Δομής Απόστολος Τσένης «κλείνει οριστικά στις 20 Φεβρουαρίου».

Σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει καταρτίσει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, οι 350 εξ αυτών ανήκουν στην κατηγορία των αιτούντων ασύλου και θα μεταφερθούν σε δομές στην Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα ενώ οι υπόλοιποι 300 που ανήκουν στην κατηγορία των αναγνωρισμένων προσφύγων, έχουν όλα τα νομιμοποιητικά έγραφα και μπορούν να ταξιδέψουν σε όποιο μέρος της Ευρώπης επιθυμούν.

Στο ερώτημα εάν κάποιοι εξ αυτών επιθυμούν να μείνουν στην Ελλάδα, ο επικεφαλής της δομής εξήγησε ότι «όλοι έχουν ήδη προμηθευτεί αεροπορικά εισιτήρια για διάφορες περιοχές της Ευρώπης όπου ζουν και δραστηριοποιούνται άλλοι συγγενείς τους».

Ο κ Τσένης ανέφερε ότι θα μείνει πίσω και για λίγες μόνο ημέρες, ένας πολύ μικρός αριθμός προσφύγων στους οποίους εκκρεμούν ορισμένες γραφειοκρατικές διατυπώσεις με τα χαρτιά τους.Η μετακίνηση των προσφύγων ξεκινά σήμερα και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο το απόγευμα. Το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων στα ορεινά Γρεβενά ξεκίνησε το 2016 μ’ ένα μικρό αριθμό προσφύγων και στην κορύφωσή του φιλοξένησε έως 1500, καταλαμβάνοντας όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία του ορεινού όγκου Των Γρεβενών.