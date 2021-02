Ηράκλειο

Κορονοϊός: Σε καραντίνα 31 μαθητές

Ήταν συνεπιβάτες σε λεωφορείο με θετικό στον ιό μαθητή.

Ανησυχία επικρατεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού Ηρακλείου, όπου βρέθηκε θετικός μαθητής που φοιτά στην Τετάρτη τάξη. Το συγκεκριμένο τμήμα θα παραμείνει κλειστό για 14 ημέρες.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να μπουν σε καραντίνα συνολικά 31 μαθητές που μεταφέρονται με το ίδιο λεωφορείο από την περιοχή του Καρτερού.

Θετικός στον ιό βρέθηκε και ένας εκπαιδευτικός που ανήκει στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό του 1ου δημοτικού Τυμπακιού

Την ταυτοποίηση 45 νέων κρουσμάτων στην Κρήτη ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ο ΕΟΔΥ. Τα περισσότερα από τα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου (συνολικά 23) ενώ 18 κρούσματα εντοπίστηκαν στο Ρέθυμνο, 3 στα Χανιά και 1 στο Λασίθι.

