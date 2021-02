Θεσσαλονίκη

Νοτιοαφρικανική μετάλλαξη: 12 κρούσματα σε Εύοσμο - Κορδελιό

Υπάρχει αύξηση του καινούργιου στελέχους που πρέπει να αντιμετωπιστεί στην αρχή, δήλωσε ο δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου για το lockdown που επιβλήθηκε.

«Υπάρχουν 12 κρούσματα νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης στα πλαίσια του δήμου μας αυτός είναι ο λόγος που έγινε το σκληρό lockdown. Επιδημιολογικά είμαστε πιο κάτω, έχουμε λιγότερα κρούσματα, όμως υπάρχει αύξηση του καινούργιου στελέχους που πρέπει να αντιμετωπιστεί στην αρχή» δήλωσε ο δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου, Κλεάνθης Μανδαλιανός, στους δημοσιογράφους με αφορμή την επιβολή καθολικού lockdown στην περιοχή από τις 06:00 το πρωί του Σαββάτου.

Ο κ.Μανδαλιανός εξέφρασε το παράπονο του πως η δημοτική αρχή έπρεπε να ενημερωθεί πιο έγκαιρα για τα κρούσματα και την επιδημιολογική κατάσταση, ενώ αναφορικά με τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους πολίτες και τους επιχειρηματίες πρόσθεσε πως «ο κόσμος είναι εκνευρισμένος και αναστατωμένος και ο εμπορικός σύλλογος μας έκανε παράπονα, γιατί είναι προ της καταστροφής».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ευόσμου - Κορδελιού (ΕΜΣΕΚ), Κώστας Βασιλειάδης, ζήτησε να επιδοτηθούν από την πολιτεία οι επιχειρήσεις του δήμου εξαιτίας των νέων αυστηρών μέτρων. «Το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου ήταν να δοθεί ειδική μέριμνα για τις επιχειρήσεις που κλείνουν στον τόπο μας και να μπορέσουν να επιδοτηθούν με οποιοδήποτε τρόπο από το υπουργείο Ανάπτυξης τη συγκεκριμένη περίοδο. Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις είμαστε άκρως αντίθετοι, είμαστε νομοταγείς πολίτες και καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην επιχειρηματικότητα και τη δημόσια υγεία» επισήμανε ο κ. Βασιλειάδης.

Στο μεταξύ συγκέντρωση πραγματοποίησαν νωρίτερα, στην πλατεία Ευόσμου κάτοικοι του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, διαμαρτυρόμενοι για τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στην περιοχή, από σήμερα στις 6 το πρωί έως και την 1η Μαρτίου. Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν τα παράπονά τους στον δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή για την επιβολή των μέτρων.