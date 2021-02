Θεσσαλονίκη

Lockdown σε Εύοσμο-Κορδελιό: Αντιδρούν οι κάτοικοι (βίντεο)

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην κεντρική πλατεία για να διαμαρτυρηθεί για την επιβολή των αυστηρών περιοριστικών μέτρων.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Τα κρούσματα αφρικανικής μετάλλαξης του κορονοϊού στον δήμο Ευόσμου-Κορδελιού, σήμαναν συναγερμό στις Αρχές, φούντωσαν την ανησυχία του κόσμου, πυροδότησαν όμως και αντιδράσεις κατοίκων μετά την επιβολή νέων αυστηρών μέτρων.

Οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία έξω από το δημαρχείο και τα μέτρα πήγαν… περίπατο. Έκαναν τα παράπονά τους στον δήμαρχο και ετοιμάζουν και νέες κινητοποιήσεις για την Κυριακή.

Το νέο αυστηρό lockdown στην περιοχή θα ισχύσει έως την 1η Μαρτίου. Σχολεία θα μείνουν κλειστά, οι μετακινήσεις μεταξύ δήμων θα επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους, ενώ “λουκέτο” μπαίνει και στο λιανεμπόριο.

Ο ΕΟΔΥ έχει ήδη ξεκινήσει την ιχνηλάτηση των στενών επαφών των κρουσμάτων που έχουν εντοπιστεί με την αφρικανική μετάλλαξη του κορονοϊού.

Στην περιοχή υπάρχουν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που πραγματοποιούν ελέγχους, προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα και να περιοριστεί η διασπορά του ιού.