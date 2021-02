Ηράκλειο

Ακρωτηριάστηκε ηλικιωμένος με ξυλοκοπτικό

Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά την ώρα που εκτελούσε εργασίες. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα, την οδό Ανωγείων, στην περιοχή της Θερίσσου, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας 78χρονος κατά τη διάρκεια εργασιών, ακρωτηρίασε τρία δάχτυλα του χεριού του, ενώ χειριζόταν ξυλοκοπτικό μηχάνημα.

Επικράτησε πανικός και εκλήθη το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο να μεταφέρει άμεσα τον άτυχο άνδρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

