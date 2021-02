Εύβοια

Lockdown: Άνοιξε το καφενείο και σέρβιρε πελάτες

Είχε το καφενείο της ανοιχτό και το πλήρωσε ακριβά...

Αιφνιδιαστικό έλεγχο σε μικρό καφενείο που βρίσκεται στη περιοχή Αλωνάκι, στην Εύβοια, έκαναν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν 10 πελάτες στους οποίους επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ στον έκαστο, ενώ η ιδιοκτήτρια συνελήφθη και το πρόστιμο που της επιβλήθηκε είναι 3.000 ευρώ για παραβίαση των μέτρων κατά του κορονοϊού.

Η ιδιοκτήτρια ισχυρίστηκε στο αστυνομικό τμήμα ότι έκανε γιορτή για τα γενέθλια της κόρης της, κάτι που ωστόσο - αν και δεν επιτρεπόταν- δεν αποδείχτηκε.

Λίγη ώρα αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του Αντεισαγγελέα Υπηρεσίας Χαλκίδας και για την υπόθεση θα οριστεί τακτική δικάσιμος.

Πηγή: eviazoom.gr