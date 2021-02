Λακωνία

Το έριξαν στο πόκερ και... κέρδισαν πρόστιμα

26χρονος είχε μετατρέψει το σπίτι του σε μίνι καζίνο εν μέσω lockdown. Πώς τους "τσάκωσε" η ΕΛΑΣ.

Επτά άτομα, ηλικίας από 24 έως 51 ετών, συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε τοπική κοινότητα του δήμου Σπάρτης, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της παράβασης των νομοθεσιών για τα τυχερά παίγνια και των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, άνδρες του τμήματος Ασφαλείας Σπάρτης αξιοποιώντας στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι 26χρονου, όπου σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, διαπιστώθηκε η διεξαγωγή τυχερού παιχνιδιού.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι ο 26χρονος, είχε επιτρέψει στους υπόλοιπους έξι συλληφθέντες τη διεξαγωγή με χρήματα του τυχερού παιχνιδιού «πόκερ».

Κατά την διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί, βρήκαν 250 μάρκες, 12 τράπουλες και το χρηματικό ποσό των 5.940 ευρώ, ως προερχόμενο από τη διενέργεια παράνομων παιχνιδιών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού, σε βάρος του 26χρονου ιδιοκτήτη του σπιτιού επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ στους υπόλοιπους έξι επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Οι επτά συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης.