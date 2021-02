Θεσσαλονίκη

Εύοσμος: Νέα διαμαρτυρία για το lockdown (βίντεο)

Στους δρόμους για το lockdown βγήκαν και σήμερα κάτοικοι και φορείς.

«Πέρα για πέρα αναληθείς», χαρακτηρίζει ο δήμος Κορδελιού-Ευόσμου τις φήμες που αφορούν στη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών εντός των ορίων του Δήμου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «ουδέποτε υπήρξε επικοινωνία μεταξύ του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ή της αστυνομίας με το Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου», ενώ, όπως υπογραμμίζεται, «είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν θα τηρούσε κρυφή ατζέντα για ένα θέμα ζωτικής σημασίας για την τοπική κοινωνία».

Στο μεταξύ, νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί κάτοικοι του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην εφαρμογή αυστηρότερου lockdown στην περιοχή τους. Μάλιστα υπέγραψαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους, το οποίο θα επιδώσουν αύριο, Δευτέρα, στον δήμαρχο.

Της συγκέντρωσης ακολούθησε πορεία σε κεντρικούς δρόμους του δήμου, που ξεκίνησε από την πλατεία του Ευόσμου και κατέληξε στο Κορδελιό.

Βίντεο: GRTimes.gr