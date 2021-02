Ηλεία

Θανατηφόρο τροχαίο στα Καβάσιλα (εικόνες)

Ένας νεκρός και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός της σύγκρουσης αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού.

Ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του και δύο μεσήλικες τραυματίστηκαν σε τροχαίο που συνέβη στην παλιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, κοντά στην γέφυρα του Πηνειού στα Καβάσιλα Ηλείας.

Ο νεαρός αναβάτης της μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού είχε κατεύθυνση προς τη Γαστούνη. Ο οδηγός ενός τζιπ επιχείρησε να στρίψει αριστερά σε χωματόδρομο, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 25χρονος.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Κ.Υ. Γαστούνης όπου συγκεντρώθηκαν συγγενείς και φίλοι, ενώ οι δύο επιβάτες του τζιπ, που τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο Γ.Ν. Πύργου.

